Giro d’Italia 2024, terza tappa Novara-Fossano: data, orari, diretta tv e streaming

La terza tappa del Giro d’Italia 2024, in programma lunedì 6 maggio, porterà la Corsa Rosa numero 107 da Novara a Fossano dopo 166 chilometri. Un’altra frazione interamente piemontese e sulla carta la prima che dovrebbe sorridere ai velocisti del gruppo, che nei primi due giorni non avranno certo occasioni per lanciarsi in volata. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la corsa nel miglior modo possibile.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La terza tappa del Giro d’Italia 2024 scatterà dal chilometro zero di Novara alle ore 13:25, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:25 in base a quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale in chiaro su RaiSport già alle 12:40 con “Aspettando il Giro”, per poi lasciare spazio a “Prima diretta”. Alle ore 14:00 è previsto il passaggio su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” che racconteranno le fasi salienti della frazione, poi dopo il traguardo l’appuntamento con il classico “Processo alla tappa”. La diretta tv integrale sarà a disposizione anche su Eurosport, oltre a un’ampissima offerta per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale con aggiornamenti, dirette, classifiche, highlights e molto altro ancora.