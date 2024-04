Giro d’Italia 2024, quinta tappa Genova-Lucca: data, orari, diretta tv e streaming

La quinta tappa del Giro d’Italia 2024 è la Genova – Lucca, in programma mercoledì 8 maggio. La frazione misura 178 chilometri e prevede un percorso non troppo complicato, con i velocisti che potrebbero riuscire a tenere la corsa sotto controllo per giocarsi la volata nella città toscana che torna a ospitare un arrivo del Giro dopo quasi 40 anni. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel miglior modo possibile.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo partirà dal chilometro zero di Genova alle ore 13:00, mentre l’arrivo sul traguardo di Lucca è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La quinta tappa del Giro 2024 sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro su RaiSport, che inizierà il racconto della giornata già dalle 12:10 con “Aspettando il Giro” cui seguirà “Prima diretta” dalle 12:55. Alle ore 14 il passaggio su Rai 2 con la corsa che entrerà nel vivo su “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, poi dopo il traguardo immancabile l’appuntamento con il “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, per un’offerta streaming sempre più ampia grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il Giro d’Italia giorno dopo giorno con aggiornamenti, dirette, classifiche e molto altro ancora.