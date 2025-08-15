Quarta vittoria in altrettante amichevoli per la squadra di Pozzecco. Spagnolo da record, debutto in azzurro per Thompson e Gallinari atteso dal 18 agosto in raduno a Roma.

Quattro su quattro e un’altra prova di solidità per l’Italia di Gianmarco Pozzecco. Gli Azzurri superano 84-72 l’Argentina in un PalaDozza gremito in ogni ordine di posto, confermandosi imbattuti nella marcia di avvicinamento a EuroBasket 2025. Dopo i successi su Islanda e Senegal alla Trentino Basket Cup e quello contro la Lettonia a Trieste, arriva un’altra affermazione convincente, stavolta contro una selezione giovane ma ricca di talento guidata da Pablo Prigioni.

In vetrina Simone Fontecchio, miglior marcatore con 19 punti e autore di canestri pesanti nei momenti chiave. Brilla anche Matteo Spagnolo, che firma il suo career high in Nazionale con 18 punti (precedente 15 nel 2023), mentre vanno in doppia cifra anche Momo Diouf (10) e Marco Spissu (12). Esordio assoluto in maglia azzurra per Darius Thompson, subito a segno con i suoi primi punti.

Dopo due giorni di riposo (15 e 16 agosto), la Nazionale si ritroverà a Roma il 17, al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa. Dal 18 si aggregherà al gruppo Danilo Gallinari, con partenza per Atene prevista il 20. In Grecia ultime due amichevoli: il 21 contro la Lettonia (ore 19.15 italiane) e il 22 contro i padroni di casa (ore 19.15), entrambe in diretta Sky Sport Basket.

La partita, aperta da un lungo applauso per ricordare Marco Bonamico, ha visto l’Italia partire forte (25-19 al 10’), rallentare nel secondo quarto (40-33 all’intervallo) ma allungare nella terza frazione fino al +18. L’Argentina ha provato a rientrare sul 71-62, ma la tripla di Fontecchio ha blindato il successo.

Tabellino

Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)

Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli 4 (2/3, 0/4), Fontecchio 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola 0 (0/1 da tre). All. Pozzecco.

Argentina: Caffaro 6 (1/1), Aaliya 0, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino 5 (1/1, 1/6), Corbalan 17 (3/8, 2/3), Vildoza J. 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet 0, Lugarini 0 (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All. Prigioni.

Tiri da due: Ita 20/34, Arg 20/36; da tre: Ita 8/27, Arg 5/24; liberi: Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi: Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist: Ita 28 (Spagnolo, Spissu 6), Arg 18. Usciti per 5 falli: Pajola, Ricci. Spettatori: 5.500 (sold-out).