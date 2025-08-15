MotoGP Austria, Marquez davanti a tutti nelle prequalifiche. Acosta secondo, Bagnaia terzo
Lo spagnolo della Ducati firma il miglior tempo con un giro da 1’28’’117. Top 10 per Morbidelli, Vinales in difficoltà.
È Marc Marquez il re delle prequalifiche del Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il leader del Mondiale si è tenuto coperto per gran parte della sessione, per poi sferrare l’attacco decisivo nel finale, fermando il cronometro su 1’28’’117: un tempo inavvicinabile per gli avversari.
Alle sue spalle brilla la KTM di Pedro Acosta, abile a sfruttare la scia della Ducati numero 93 e a chiudere a +0.228. Terzo Pecco Bagnaia, staccato di 268 millesimi ma comunque in crescita dopo un inizio di weekend cauto. Seguono Alex Marquez (quarto) e Raul Fernandez (quinto), mentre Joan Mir porta la Honda in sesta posizione.
Settimo un convincente Franco Morbidelli con la Ducati VR46, davanti a Zarco e Aldeguer, con Binder a completare la Top 10. Questi dieci piloti accedono direttamente al Q2 di domani.
Sessione amara per Maverick Vinales, ultimo e costretto a fermarsi ai box dopo un consulto con il dottor Charte: lo spagnolo soffre ancora per l’infortunio alla spalla sinistra e la sua partecipazione al resto del weekend resta in forte dubbio.
Prequalifiche MotoGP Austria – Tempi Top 10
M. Marquez (Spa-Ducati) 1’28″117
Acosta (Spa-KTM) +0.228
Bagnaia (Ita-Ducati) +0.268
A. Marquez (Spa-Gresini Ducati) +0.318
R. Fernandez (Spa-Trackhouse Aprilia) +0.402
Mir (Spa-Honda) +0.577
Morbidelli (Ita-VR46 Ducati) +0.579
Zarco (Fra-LCR Honda) +0.648
Aldeguer (Spa-Gresini Ducati) +0.652
Binder (Saf-KTM) +0.728