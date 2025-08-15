Lo spagnolo della Ducati firma il miglior tempo con un giro da 1’28’’117. Top 10 per Morbidelli, Vinales in difficoltà.

È Marc Marquez il re delle prequalifiche del Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il leader del Mondiale si è tenuto coperto per gran parte della sessione, per poi sferrare l’attacco decisivo nel finale, fermando il cronometro su 1’28’’117: un tempo inavvicinabile per gli avversari.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.