La federazione africana si schiera con il Pallone d’Oro continentale: richiesta ufficiale per un trasferimento “giusto e trasparente”.

La rottura tra Atalanta e Ademola Lookman diventa un caso internazionale. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da African Hub, la CAF – Confederazione Calcistica Africana – è scesa in campo per difendere il suo Pallone d’Oro africano, inviando in Italia un ambasciatore d’eccezione: Didier Drogba.

L’ex leggenda del Chelsea ha presentato alla società bergamasca una petizione di 50 pagine con la richiesta di garantire a Lookman un trasferimento giusto e trasparente. L’obiettivo è porre fine al braccio di ferro tra le parti, che va avanti da settimane e ha congelato di fatto il futuro dell’attaccante nigeriano.

Il timore della CAF è che la situazione si trasformi in una lunga inattività per il calciatore, costretto a restare “separato in casa” con gli orobici. Uno scenario che rischierebbe di penalizzare sia la carriera del giocatore sia le ambizioni della nazionale nigeriana in vista dei prossimi impegni internazionali.