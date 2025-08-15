L’azzurra dello sci alpino, reduce da un grave infortunio, non si arrende: “Mi sto impegnando al massimo, sarebbe un sogno esserci alle Olimpiadi in casa”.

Federica Brignone non si nasconde: il rientro dopo l’infortunio dello scorso aprile è una corsa contro il tempo. «Sarà una bella impresa esserci a Milano-Cortina – spiega –. Mi sto impegnando tantissimo, ma ci sono cose che non posso controllare. Il sogno di tornare c’è, vedremo strada facendo».

La campionessa azzurra, vincitrice della Coppa del Mondo generale, non vuole fissare date ma punta a recuperare in tempo per la stagione olimpica: «La motivazione è forte, sarebbe bellissimo essere protagonista alle Olimpiadi in casa».