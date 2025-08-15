World Games, Barbieri e Noziglia in finale nell’arco nudo
Dopo il percorso netto nelle qualificazioni ai World Games di Chengdu, i due azzurri volano all’atto decisivo per l’oro a Chengdu.
L’Italia del tiro con l’arco sogna ancora ai World Games di Chengdu. Simone Barbieri e Cinzia Noziglia centrano la finale nell’arco nudo del tiro di campagna, dopo aver dominato la ranking round e superato oggi le semifinali: Barbieri batte lo svedese Jonsson 83-82, Noziglia supera la francese Baumert 80-64.
Domani, sabato 16 agosto, l’ultimo atto per cercare due medaglie d’oro da aggiungere al già ricco bottino azzurro (oro Borsani, argento Rebagliati, bronzo Di Francesco nel ricurvo).