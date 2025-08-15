Dopo il percorso netto nelle qualificazioni ai World Games di Chengdu, i due azzurri volano all’atto decisivo per l’oro a Chengdu.

L’Italia del tiro con l’arco sogna ancora ai World Games di Chengdu. Simone Barbieri e Cinzia Noziglia centrano la finale nell’arco nudo del tiro di campagna, dopo aver dominato la ranking round e superato oggi le semifinali: Barbieri batte lo svedese Jonsson 83-82, Noziglia supera la francese Baumert 80-64.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.