Le azzurrine di Mirarchi piegano le olandesi e venerdì sfideranno le fortissime statunitensi. Decisive Sesena e Cassarà.

Colpo grosso dell’Italia ai Mondiali under 20 femminili di Salvador de Bahia (Brasile). Nei quarti di finale, le azzurrine di Maurizio Mirarchi superano 11-9 l’Olanda, ribaltando i pronostici e conquistando l’accesso alla semifinale contro gli Stati Uniti, già vittoriosi nella fase a gironi (14-6) e reduci dal 24-6 sulla Croazia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La partita ha visto l’Italia avanti sin dall’avvio (3-0 nel primo parziale, 6-2 a metà gara) e resistere ai tentativi di rimonta olandesi grazie alle parate di Sesena e alla tripletta di Cassarà. Il gol in superiorità di Malluzzo a tre minuti dalla fine ha di fatto chiuso i conti.

Tabellino

Olanda-Italia 9-11 (0-3, 2-3, 4-2, 3-3)

Olanda: Gorter 2, Christodoulou-Out 3, Van Der Meer 2, Kleinlugtebeld 2. All. Van Eck.

Italia: Bianchi 1, De March 1 (rig.), Cassarà 3 (1 rig.), Malluzzo 2 (1 rig.), Morrone 1, Bovo 3. All. Mirarchi.

Note: superiorità numeriche OLA 4/16 + 1 rigore, ITA 3/7 + 4 rigori. Espulse Morrone (ITA) e Van Der Elst (OLA).