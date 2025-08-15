Lo spagnolo leader del Mondiale comanda al Red Bull Ring. Bagnaia subito competitivo, terzo Bezzecchi.

La pausa estiva non ha rallentato Marc Marquez. Il leader del Mondiale MotoGP 2025 ha iniziato il Gran Premio d’Austria con il piede giusto, dominando la prima sessione di prove libere al Red Bull Ring.

Il pilota spagnolo della Ducati ha firmato il miglior tempo in 1’29”376, rifilando oltre tre decimi al primo inseguitore. Un distacco significativo, soprattutto su un tracciato breve come quello austriaco.

Seconda posizione per Pecco Bagnaia, autore di una prestazione incoraggiante nonostante abbia completato la sessione con la stessa coppia di gomme, a differenza di Marquez che ha sostituito l’anteriore. Il campione in carica è ancora alla ricerca della giusta messa a punto per una GP25 che fatica ad adattarsi completamente al tracciato.

Terzo tempo per Marco Bezzecchi, protagonista anche di un’escursione sulla ghiaia alla curva 4 nei minuti iniziali, senza però compromettere la sua competitività.

Il weekend austriaco proseguirà con le prequalifiche e le qualifiche di sabato, in attesa della Sprint e della gara di domenica, dove Marquez cercherà di consolidare il suo primato in classifica.