Le azzurrine del volley di Gagliardi dominano il match e sfideranno il Brasile per un posto in finale.

A Surabaya, in Indonesia, l’Italia Under 21 femminile del volley continua a sognare. Dopo il successo negli ottavi contro l’Indonesia, le ragazze di Gaetano Gagliardi firmano un’altra prestazione impeccabile e travolgono la Cina con un netto 3-0 (25-23, 25-19, 25-15), guadagnandosi l’accesso alle semifinali dei Campionati Mondiali di categoria.

Determinazione, gioco di squadra e aggressività in ogni scambio: le azzurrine hanno saputo gestire ogni momento del match senza mai concedere spazio alle avversarie, entrando meritatamente tra le quattro migliori nazionali al mondo. Adigwe e Bosso, entrambe a quota 15 punti, sono state le top scorer del match, seguite dai 12 punti di Piomboni e dai 9 di Manfredini.

Domani alle 11:00 italiane la semifinale contro il Brasile, che nei quarti ha eliminato l’Argentina con un altro 3-0 (25-19, 25-18, 25-14).

La partita

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato (4-4), l’Italia piazza il primo allungo (12-9) e mantiene il vantaggio fino al 18-15. La Cina accorcia sul 23-22, ma un attacco di Manfredini chiude i conti (25-23).

Nella seconda frazione, le asiatiche partono forte (1-4) ma l’Italia reagisce immediatamente (5-5) e scappa sul +5 nel momento decisivo (19-14). Un errore in attacco di Zhao consegna alle azzurrine anche il secondo set (25-19).

Il terzo parziale è un monologo azzurro: vantaggio costante (14-10, 21-12) e match chiuso dal punto vincente di Dalila Marchesini per il 25-15.

Tabellino

Italia-Cina 3-0 (25-23, 25-19, 25-15)

Italia: Sassolini 2, Piomboni 12, Marchesini 8, Adigwe 15, Bosso 15, Manfredini 9, Bardaro (L). Magnabosco. N.e.: Esposito E., Esposito L., Ndoye, Martinelli. All. Gagliardi.

Cina: Zhao 11, Li 4, Shan 1, Li 6, Shan 2, Zhu, Sun (L). Gu, Ji 8, Wang 1, Wu. N.e.: Teng.

Arbitri: Pereira Feliciano Fabricio (BRA), Muha Bruno (CRO)

Durata set: 27’, 28’, 22’.

Italia: a 4, bs 11, mv 9, et 24.

Cina: a 2, bs 5, mv 1, et 14.