Paolini-Andreeva in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Mirra Andreeva nel quarto turno del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. L’azzurra prosegue la sua ascesa e ottiene al terzo round una vittoria quasi di routine contro un’avversaria ostica quale Caroline Garcia. Uno splendido match giocato dall’allieva di Renzo Furlan, che dopo i quarti a Stoccarda prosegue una stagione sul rosso iniziata davvero bene. Ora una sfida molto intrigante contro la giovane e talentuosa giocatrice russa. Qui, lo scorso anno, giocò un gran torneo e ora si sta ripetendo, nonostante un infortunio abbia caratterizzato il suo avvio di 2024.

Paolini e Andreeva scenderanno in campo lunedì 29 aprile, come terzo match dalle ore 11 sull’Arantxa Sanchez Stadium. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole delle protagoniste al termine del confronto.