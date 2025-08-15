Giallorossi pronti a cambiare strategia di mercato: l’Inter e il Nottingham Forest sulle tracce del centrocampista francese.

La Roma valuta un’importante mossa di mercato: la cessione di Manu Kone per finanziare gli ultimi rinforzi della sessione estiva. Secondo le indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe proposto il centrocampista francese all’Inter, con l’obiettivo di incassare circa 40 milioni di euro. I nerazzurri, però, non sembrano disposti ad andare oltre quota 30.

Sul giocatore potrebbe inserirsi anche il Nottingham Forest, che in caso di affondo lascerebbe definitivamente la pista Douglas Luiz (accostato alla Juventus). L’eventuale somma ricavata dalla cessione verrebbe reinvestita subito: dall’Inghilterra rimbalza la voce di un’offerta da 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) per il trasferimento a titolo definitivo di Jadon Sancho. Parallelamente, proseguono i contatti con l’Aston Villa per il giamaicano Leon Bailey, obiettivo già seguito anni fa da Monchi ai tempi della sua avventura a Trigoria.

La decisione di aprire alla cessione di Kone sarebbe arrivata dopo la constatazione che non ci sono margini per vendere Dovbyk: anche il Leeds, interessato in passato, si è defilato, virando su Okafor del Milan. Di conseguenza, il ds Massara avrebbe rallentato i passi verso Krstovic del Lecce, seguito anche dall’Atalanta.

Proprio i bergamaschi restano attivi su più fronti, con Muniz del Fulham in cima alla lista degli obiettivi: la sua partenza dipenderà dall’eventuale arrivo di Taremi dall’Inter. In casa nerazzurra, invece, resta aperta la situazione Lookman, che continua ad allenarsi da solo a Londra in attesa di sviluppi.