Paolini-Andreeva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Mirra Andreeva negli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Dopo il comodo successo all’esordio contro la wild card Jimenez Kasintseva, la numero uno d’Italia si è ripetuta al turno seguente contro la francese Garcia, confermando il suo ottimo momento di forma. L’asticella ora continua ad alzarsi dato che la sua prossima avversaria sarà la giovane e talentuosa russa Mirra Andreeva, che già lo scorso anno raggiunse gli ottavi alla Caja Màgica, fermandosi solo al cospetto della futura campionessa Sabalenka. Secondo i bookmakers non c’è una tennista favorita, anzi si prospetta un incontro equilibrato: tra le due non ci sono precedenti.

Paolini e Andreeva scenderanno in campo oggi (lunedì 29 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match dalle ore 11 sullo Stadium 3. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Paolini e Andreeva, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.