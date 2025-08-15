L’azzurra vince in volata l’ultima tappa e si prende anche la classifica generale e quella della ciclista più combattiva.

Trionfo totale per Chiara Consonni al Tour de Pologne Women. L’atleta bergamasca della Canyon//SRAM si impone in volata nella terza e ultima tappa (Nałęczów-Kraśnik, 128 km) e conquista anche la classifica generale e il titolo di “Most Active Rider”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Tappa veloce, vento protagonista e una fuga che ha resistito fino agli ultimi 300 metri, quando il gruppo ha lanciato la volata perfetta per Consonni, che non ha lasciato scampo alle rivali. «La squadra ha fatto un lavoro straordinario – ha dichiarato –. Non avevo ancora vinto quest’anno, ma dopo la prima tappa ho capito che potevo farcela. È stato un Tour perfetto».