Georgia-Israele oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Georgia-Israele, match valevole per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. I padroni di casa hanno stupito tutti superando un girone complicato piazzandosi anche al primo posto e adesso non vogliono smettere di sognare. Gli israeliani, dal loro canto, sono riusciti ad eliminare squadre come Germania e Repubblica Ceca e ora puntano a raggiungere la semifinale. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 luglio alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

SEGUI LA DIRETTA

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO