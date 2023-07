Formazioni ufficiali Italia-Marocco, amichevole femminile 2023

Le formazioni ufficiali di Italia e Marocco, sfida valida come amichevole per le Azzurre in vista dei prossimi Mondiali 2023. Ultimo test di questa preparazione verso la competizione iridata in Australia e Nuova Zelanda per le nostre ragazze, che tornano in campo dopo quasi tre mesi dall’ultima apparizione. Si gioca allo stadio Paolo Mazza di Ferrara contro un’altra compagine anch’essa qualificata per i Mondiali. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:15 di sabato 1 luglio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-MAROCCO

ITALIA: in attesa

MAROCCCO: in attesa