F1 Sprint Race GP Austria 2023, Leclerc: “Mi è mancato il feeling, spero di migliorare le condizioni”

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha parlato dopo il brutto dodicesimo arrivato nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2023 di F1. Ecco le sue parole: “Sono quasi sempre nelle condizioni di gara sbagliate, devo certamente migliorare nel feeling con la macchina. Non sono a livello che vorrei con queste condizioni di pista, non avendo il feeling giusto con la macchina”.

E ancora: “Purtroppo sono condizioni che in genere troviamo poco, ma non ci sono scuse. Bisogna migliorare, evitando di perdere confidenza con la macchina. Spero che domani si possa fare una gara diversa, con il tracciato completamente asciutto dove il feeling del venerdì si è mostrato buono. La RedBull sarà difficile da prendere, ma se avrò un’occasione ci proverò. La penalità in griglia? Vedremo dove migliorare con il team, perché non abbiamo gestito nel migliore dei modi questa situazione in qualifica”.