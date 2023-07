Regolamento Georgia-Israele: cosa succede in caso di pareggio, Europei U21 2023

Il regolamento di Georgia-Israele, match valevole per il primo quarto di finale degli Europei U21 2023. La formazione padrona di casa, dopo aver superato brillantemente un girone molto complicato ottenendo il primo posto, non vuole smettere i sognare. Gli israeliani, dal loro canto, hanno intenzione di continuare a stupire tutti dopo aver eliminato Germania e Repubblica Ceca. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si disputino i tempi supplementari; nel caso persistesse la situazione di parità si procederebbe con i calci di rigore.