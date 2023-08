Finlandia-Australia in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Finlandia-Australia, sfida valida come prima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2023 di basket. La forte formazione allenata da coach Goorjian compie il proprio esordio in una sfida da non sottovalutare contro la squadra del Nord Europa in cui spicca il nome di Lauri Markkanen. Ad apparire favoriti nello scontro diretto, però, sembrano proprio gli oceanici. La palla a due è prevista alle ore 10:00 di venerdì 25 agosto sul parquet della Okinawa Arena di Okinawa. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Finlandia-Australia, valida per i Mondiali 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva sula piattaforma streaming Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.