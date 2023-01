MOVIOLA – Monza-Inter, Acerbi segna ma Sacchi fischia prima un fallo inesistente

Finale rovente tra Monza e Inter. Nell’anticipo serale della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 i nerazzurri trovano la rete del 3-1 con Acerbi sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Asslani, ma prima che la palla entri in rete il direttore di gara, Sacchi di Macerata, fischia un fallo in attacco e dunque non si può parlare di gol annullato. Ma rivedendo bene le immagini il fallo è inesistente in quanto Gagliardini non tocca il suo avversario che cade per un contatto con il suo compagno di squadra. In questo caso il Var non può intervenire poiché quello che è successo dopo il fischio non esiste a livello di regolamento. Poi nel finale il gol del pareggio di Caldirola.