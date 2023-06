Eubanks-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Maiorca 2023

Christopher Eubanks affronterà Adrian Mannarino nella finale del torneo ATP 250 di Maiorca 2023. Prima finale a livello ATP per il tennista statunitense, che dopo essere finalmente riuscito ad entrare nei primi 100 grazie anche a tanti anni di gavetta nei challenger, ora si sta prendendo le sue belle soddisfazioni anche sul circuito maggiore. Di fronte si troverà un tennista esperto e soprattutto un gran conoscitore dei campi in erba, come dimostra anche il suo cammino qui a Maiorca. I due si sono affrontanti una sola volta sul circuito, pochi mesi fa a Miami: vinse Eubanks in due set sul veloce della Florida.

Eubanks e Mannarino scenderanno in campo sabato 1 luglio alle ore 18:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo iberico garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.