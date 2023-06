Atp Maiorca 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Maiorca 2023 (Spagna), torneo di scena da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio sui campi in erba della località iberica. Le prime due teste di serie sono il greco Stefanos Tsitsipas e il canadese Felix Auger-Aliassime, entrati in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. Subito dietro di loro l’australiano Nick Kyrgios, finalista in carica di Wimbledon, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Occhi puntati pure sui francesi Adrian Mannarino e Ugo Humbert, sul kazako Alexander Bublik, sullo statunitense Ben Shelton, sul kazako Alexander Bublik e sul teutonico Yannick Hanfmann.

MONTEPREMI

Sarà ai nastri di partenza anche il veterano spagnolo Feliciano Lopez, entrato in gara in virtù di un invito. Il pubblico di casa, inoltre, potrà contare sull’esperienza di un altro beniamino ovvero Albert Ramos Vinolas, molto pericoloso sulla terra ma in grado di farsi valere anche sui prati. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ATP 250 di Maiorca 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA ATP 250 MAIORCA 2023

Domenica 25 giugno – LIVE alle ore 19.00 (primo turno)

Lunedì 26 giugno – LIVE alle ore 18.30; DIFFERITA alle ore 22.45 (primo turno)

Martedì 27 giugno – REPLICA alle ore 06.00; LIVE alle ore 18.30; DIFFERITA alle ore 22.45 (secondo turno)

Mercoledì 28 giugno – REPLICA alle ore 06.00; LIVE alle ore 18.30; DIFFERITA alle ore 22.45 (secondo turno)

Giovedì 29 giugno – REPLICA alle ore 06.00; LIVE alle ore 18.30; DIFFERITA alle ore 22.45 (quarti di finale)

Venerdì 30 giugno – REPLICA alle ore 06.00; LIVE alle ore 18.30; DIFFERITA alle ore 22.45 (semifinali)

Sabato 1° luglio – REPLICA alle ore 06.00 e 11.30; LIVE alle ore 18.00 (finale)