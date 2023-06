Atp 250 Maiorca 2023: montepremi e prize money

Il montepremi e il prize money dell’ATP 250 di Maiorca 2023 (Spagna), torneo di scena da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio sui campi in erba della località iberica. Le prime due teste di serie sono il greco Stefanos Tsitsipas e il canadese Felix Auger-Aliassime, entrati in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. Subito dietro di loro l’australiano Nick Kyrgios, finalista in carica di Wimbledon, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Occhi puntati pure sui francesi Adrian Mannarino e Ugo Humbert, sul kazako Alexander Bublik, sullo statunitense Ben Shelton, sul kazako Alexander Bublik e sul teutonico Yannick Hanfmann. Sarà ai nastri di partenza anche il veterano spagnolo Feliciano Lopez, entrato in gara in virtù di un invito. Il pubblico di casa, inoltre, potrà contare sull’esperienza di un altro beniamino ovvero Albert Ramos Vinolas, molto pericoloso sulla terra ma in grado di farsi valere anche sui prati. Il prize money totale dell’ATP 250 di Maiorca 2023 corrisponde a 984.805 euro, di cui 139.270 andranno al vincitore. A completare il bottino ci saranno 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 MAIORCA 2023

PRIMO TURNO – € 9.820 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 16.070 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 27.680 (45 punti)

SEMIFINALE – € 47.760 (90 punti)

FINALISTA – € 81.240 (150 punti)

VINCITORE – € 139.270 (250 punti)