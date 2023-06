Tabellone ATP Maiorca 2023: Tsitsipas grande favorito, occhio a Davidovich Fokina e Shelton

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone principale dell’ATP 250 di Maiorca, torneo in cui il campione in carica Stefanos Tsitsipas è anche il grande favorito di quest’edizione. Presenti altri giocatori di alto livello come Alejandro Davidovich Fokina e Ben Shelton, entrambi a caccia del loro primo titolo nel circuito maggiore.

ATP 250 MAIORCA – TABELLONE PRINCIPALE

(1) Tsitsipas bye

Hanfmann vs Cachin

Lopez vs Purcell

Thompson vs (6) Gasquet

(4) Mannarino bye

Pella vs Giron

Moutet vs O’Connell

Ivashka vs (8) Carballes Baena

(5) Bublik vs Ramos-Vinolas

Lestienne vs Kubler

Qualificato vs Eubanks

(3) Shelton bye

(7) Zapata Miralles vs Qualificato

Qualificato vs Qualificato

Qualificato vs Qualificato

(2) Davidovich Fokina bye