F1 Sprint Race GP Austria 2023, Perez: “Ho ceduto la posizione su Verstappen”

Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha parlato dopo il secondo posto arrivato alla Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2023 di F1. Ecco le sue parole: “Non ho visto arrivare Verstappen in quella lotta in curva uno, ho dovuto cedere la posizione viste le condizioni di gara. Buona partenza, poi anche la lotta con Verstappen ai primi giri. Ho cercato di passare in curva due, ma mentre arrivavo non ho visto Verstappen. Poi ho ceduto la posizione viste le condizioni di gara. Comunque ne abbiamo parlato subito dopo la bandiera scacchi e abbiamo chiarito. Superato Hulkenberg ho poi cercato di gestire le gomme al meglio per portare la macchina al traguardo”.