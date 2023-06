Bronzetti-Siniakova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Bad Homburg 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Katerina Siniakova nella finale del WTA 250 di Bad Homburg 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Seconda finale stagionale per l’azzurra, che dopo il successo a Rabat (Marocco) va a caccia del bis. La sua avversaria sarà la ceca Siniakova, che nello stesso giorno ha sconfitto prima Samsonova (seconda forza del seeding) nella prosecuzione della sfida interrotta a fine secondo set, e poi Navarro con un doppio 6-2. Bronzetti invece arriva alla finale riposata per via del forfait di Iga Swiatek. Tra le due non ci sono precedenti.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Siniakova scenderanno in campo oggi (sabato 1° luglio). Le due giocatrici sono pianificate sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Bronzetti e Siniakova garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.