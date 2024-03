Eczacibasi-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale ritorno Champions League femminile 2024 volley

Tutto pronto per Eczacibasi Dynavit Istanbul-A. Carraro Imoco Conegliano, gara di ritorno delle semifinali della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. La formazione di Daniele Santarelli, dopo aver vinto in rimonta al tie-break la gara di andata in casa, vanno a caccia di un altro successo con qualsiasi risultato per conquistare l’accesso alla finale della massima competizione continentale per club. Le pantere devono scendere in campo determinate per avere nuovamente la meglio contro la compagine turca, che vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per ribaltare la situazione. Se l’Eczacibasi vince 3-0 o 3-1, le venete saranno eliminate, mentre in caso di vittoria per 3-2 delle turche sarà il Golden Set a dare il verdetto. Si preannuncia ancora una volta grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 20 marzo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale di ritorno Eczacibasi-Conegliano della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

CEV CHAMPIONS FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La semifinale Eczacibasi-Conegliano della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming su DAZN per gli abbonati ma anche gratuitamente previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.