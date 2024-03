Vavassori-Cachin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Andrea Vavassori sfiderà Pedro Cachin nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Sorteggio benevolo per l’azzurro, che dopo aver superato le qualificazioni col brivido (era avanti 6-2 4-0 con Vacherot ma ha chiuso al tie-break del terzo) proverà a giocarsi le sue chance nel main draw. Secondo i bookmakers partirà addirittura favorito contro un avversario in grande difficoltà, che non ha ancora vinto un match nel 2024 (otto sconfitte su otto, seppur parecchie al terzo set). Tra i due non ci sono precedenti; in palio un posto al secondo turno contro Jannik Sinner.

