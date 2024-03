Francia, Pavard: “All’Europeo ora non penso. Ho degli obiettivi da raggiungere con l’Inter”

“Tornare in Nazionale è sempre un piacere, c’è un’ottima atmosfera. Ora dovremo giocare due partite amichevoli ma sono importanti per la preparazione agli Europei. Mi sono trovato bene fin dal primo giorno, indossare questa naglia è un sogno che ho da bambino. È grazie al lavoro che sono qui, ricordo sempre da dove sono partito e questo non lo dimenticherò mai”. Lo ha detto il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard dal ritiro della nazionale francese a Clairefontaine in un’intervista alla Federcalcio. I Bleus sfideranno Germania e Cile in questa finestra di impegni. “La Germania ha cambiato da poco il ct, conosco molto bene Nagelsmann che è stato mio allenatore al Bayern Monaco. È un ottimo tecnico e sarà bello rivederlo ma spero di vincere. Hanno una squadra ricca di talento, sarà una gara importante, una gara che in molti aspettano. Poi c’è il Cile, avversario che conosco meno, ma conosciamo i giocatori. A partire da Alexis Sanchez con cui gioco all’Inter, quindi sarà una squadra difficile da affrontare”. E alla domanda se nella sua testa ci sia già l’Europeo, Pavard risponde chiaramente: “Assolutamente no, non ci penso perché se lo facessi adesso non sarebbe una cosa buona. Ci sono ancora molte partite in arrivo con l’Inter con cui abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Devo finire la stagione con l’Inter prima di pensare all’Europeo”.