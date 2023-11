Djokovic-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Novak Djokovic affronterà Hubert Hurkacz nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Il polacco non ha alcuna chance di superare il turno e giocherà a caccia di 200 punti nel ranking e per il cospicuo assegno, oltre ovviamente a voler ben figurare. Djokovic nonostante la sconfitta con Sinner ha ancora ottime chances di superamento del turno: una vittoria in due set gli permetterebbe di essere tranquillo senza dover aspettare l’esito del match serale. Il serbo raramente ha sofferto contro Hurkacz, vincendo tutti e sei i precedenti incontri che si sono disputati tra i due. Ma su una superficie veloce come quella di Torino, il servizio del polacco senza dubbio potrà fare la differenza.



SEGUI LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO COMPLETO ATP FINALS

PROGRAMMAZIONE SU RAI 2

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ATP FINALS: PUNTI PER IL RANKING

Djokovic e Hurkacz scenderanno in campo oggi, giovedì 16 novembre, alle ore 14:30. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.