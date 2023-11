F1 GP Las Vegas, Leclerc: “Circuito da scoprire. Bisogna bilanciare sport e spettacolo”

“È importante bilanciare sempre sport e spettacolo, ma quando ti trovi a Las Vegas sei sempre un po’ più a favore dello show”. Questa è l’opinione del pilota Ferrari, Charles Leclerc in zona mista alla vigilia del weekend del GP di Las Vegas. “Sono rimasto in America e nello specifico sono stato a Los Angeles dove mi sono rilassato e divertito – ha detto il monegasco -. Ho ricaricato un po’ le batterie e sono pronto a tornare in macchina. Ci attende un circuito cittadino tutto nuovo e non vedo l’ora di scoprirlo. Domani nelle due sessioni di prove libere scopriremo molte cose, compreso se è vero che questa pista dovrebbe essere più adatta alla nostra macchina rispetto alle ultime sulle quali abbiamo gareggiato. C’è sempre una forte componente di show quando si corre da queste parti, sia che siamo in Florida, che in Texas che qui a Las Vegas – ha proseguito, tornando sul dibattito sul Gp nella città del divertimento -. Credo sia importante bilanciare sempre bene lo sport e lo spettacolo ma è normale essere un po’ più a favore dello spettacolo quando si va in scena a Las Vegas”.

“La cerimonia di apertura dell’evento questa sera è stata straordinaria, come lo è stato vedere già tanta gente sulle tribune al mercoledì. Ho corso una gara di kart qui una decina di anni fa, anche se ovviamente l’ambiente era completamente diverso – racconta il numero 16 -. Poi mi è capitato di venirci a fare un po’ di festa e ora siamo qui per affrontare il primo Gran Premio da quarant’anni a questa parte a dimostrazione di come la popolarità della Formula 1 sia esplosa negli States negli ultimi anni. Sarebbe bello raccogliere un grande risultato per tutto il team questo fine settimana”.