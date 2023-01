Djokovic-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic affronterà Alex De Minaur negli ottavi di finale degli Australian Open 2023, in corso di svolgimento a Melbourne. Prosegue il cammino del campione serbo verso le fasi decisive del torneo australiano, il tutto con l’incognita delle condizioni fisiche. Nole finora è stato irresistibile proprio come prevedibile in questo inizio di 2023, vincendo tutti gli incontri disputati tra Adelaide e ovviamente lo slam in corso. Ma sia contro Couacaud e soprattutto contro Dimitrov a tratti son state evidenti alcune limitazioni negli spostamenti a causa del problema alla coscia.

Poi il serbo è talmente forte mentalmente che nella maggior parte dei casi riesce in ogni caso a prevalere sui suoi avversari. Però ogni incontro fa storia a sé e De Minaur con anche il pubblico di casa a dargli supporto potrebbe creargli qualche grattacapo. Non ci sono precedenti tra i due e obiettivamente si fa fatica a intravedere nell’australiano le caratteristiche tecniche per mettere in difficoltà Djokovic, ma come detto l’incognita fisica c’è ed è importante.

SEGUI LA DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e De Minaur scenderanno in campo oggi, lunedì 23 gennaio alle ore 09:00 italiane sulla Rod Laver Arena. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.