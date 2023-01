LIVE – Djokovic-De Minaur 6-2 6-1 6-2, ottavi di finale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match di ottavi di finale tra Novak Djokovic e Alex De Minaur agli Australian Open 2023. C’è molta curiosità soprattutto sulle condizioni fisiche di Novak Djokovic, che nelle interviste continua a parlare di un fastidio importante e di un approccio partita dopo partita sulla situazione. In questa sfida sulla Rod Laver Arena il campione serbo dovrà fare i conti non solo con il suo fisico e con l’avversario, ma anche con il pubblico di casa che farà il tifo per il beniamino locale. Anche se, a ben pensarci, questo spesso aiuta Djokovic a trovare la giusta carica e motivazioni. I due tennisti scenderanno in campo oggi, lunedì 23 gennaio. Il match è in programma alle ore 09:00 italiane, le 19:00 locali.

LIVE DJOKOVIC-DE MINAUR 6-2 6-1 6-2

LA CRONACA

GAME, SET & MATCH DJOKOVIC 6-2 6-1 6-2

TERZO SET – Tiene l’australiano, annullando un match point: 5-2

TERZO SET – Annullato con un ace: 40-40

TERZO SET – Match point: 30-40

TERZO SET – Djokovic ad un game dalla vittoria: 5-1

TERZO SET – De Minaur riesce quantomeno ad evitare il bagel anche in questo set: 4-1

TERZO SET – Non troppo lontani dal traguardo: 4-0

TERZO SET – BREAK DJOKOVIC! Risposta profonda e De Minaur sbaglia il rovescio: 3-0

TERZO SET – Ennesima palla break per il serbo: 40-Ad

TERZO SET – De Minaur riesce ad arrivare ai vantaggi, ma l’esito non cambia: 2-0

TERZO SET – BREAK DJOKOVIC! Prosegue il match a senso unico: 1-0

TERZO SET – E due palle break per iniziare con il piede giusto anche il terzo set: 15-40

SECONDO SET DJOKOVIC 6-1

SECONDO SET – De Minaur finalmente riesce a vincere un game: 5-1

SECONDO SET – Striscia aperta di nove games consecutivi per il serbo. De Minaur proverà ad evitare il bagel: 5-0

SECONDO SET – De Minaur ci prova, lotta, ma alla quinta occasione subisce un altro break: 4-0

SECONDO SET – Anche grazie ad uno dei primi errori di Djokovic, l’australiano si riporta sul 40-40

SECONDO SET – E arrivano altre due palle break per Djokovic: 15-40

SECONDO SET – Diventano sette i games filati da parte del serbo: 3-0

SECONDO SET – Spinge con il dritto Djokovic e il parziale diventa di sei games a zero: 2-0

SECONDO SET – Djokovic tiene a 30 in apertura di secondo set: 1-0

PRIMO SET DJOKOVIC 6-2

PRIMO SET – Scappa via il dritto all’aussie: 6-2

PRIMO SET – C’è un set point in favore di Djokovic: 30-40

PRIMO SET – A zero il serbo consolida il break: 5-2

PRIMO SET – BREAK DJOKOVIC! Finisce in rete il dritto dell’australiano: 4-2

PRIMO SET – De Minaur costretto da Djokovic ad un paio di errori. Ci sono le prime palle break: 0-40

PRIMO SET – Djokovic torna in vantaggio: 3-2

PRIMO SET – Inizia ad alzare il ritmo il serbo, ma De Minaur si salva ai vantaggi: 2-2

PRIMO SET – Djokovic a trenta: 2-1

PRIMO SET – Buon primo turno di servizio anche per l’australiano: 1-1

PRIMO SET – Djokovic tiene facilmente il suo turno di battuta: 1-0

PRIMO SET – Si parte, Djokovic al servizio.

09:20 – Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti! Novak Djokovic e Alex De Minaur si apprestano a scendere in campo per il loro match di ottavi di finale.