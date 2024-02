Conegliano-Vakifbank oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League femminile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per A. Carraro Imoco Conegliano-Vakifbank Istanbul, partita di ritorno dei quarti di finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo aver vinto l’andata in quattro set, scendono sul campo di casa per conquistare almeno due set e garantirsi così il passaggio del turno. La forte compagine turca però non parte certo battuta e va a caccia dell’impresa in trasferta, ma deve vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 18.30 di giovedì 29 febbraio al Palaverde di Villorba di Treviso, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Conegliano-Vakifbank della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Vakifbank della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in Italia in diretta streaming su DAZN per gli abbonati, ma in via eccezionale anche gratuitamente previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.