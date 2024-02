Athletic Bilbao-Atletico Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Copa del Rey 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Copa del Rey 2023/2024. Gli uomini di Diego Simeone devono recuperare la sconfitta per 1-0 subita in casa a inizio febbraio per mano di Berenguer. Non sarà affatto facile, su un campo tradizionalmente molto ostico e con un’atmosfera delle grandi occasioni. L’Athletic vuola tornare in finale di Coppa per la prima volta dal 2020/2021. La sfida è in programma oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21:30. Diretta sul canale Youtube di ‘Cronache di Spogliatoio’