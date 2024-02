Darderi-Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dell’ATP 250 di Santiago 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale cilena. Entrambi sono reduci da due maratone. La wild card azzurra ha impiegato quasi tre ore e mezza per avere ragione del lucky loser argentino Facundo Bagnis. L’altro giocatore albiceleste, invece, passato attraverso le qualificazioni, ha sconfitto in rimonta il bombardiere teutonico Yannick Hanfmann. I due si sono incontrati da pochissimo nel primo turno delle qualificazioni a Rio de Janeiro, con Cerundolo che ha lasciato solamente quattro game all’italiano. Darderi, tuttavia, complice anche il recente trionfo a Cordoba e l’ingresso in top cento, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è il pass per i quarti di finale contro il vincitore del derby cileno che vedrà opposti Alejandro Tabilo, quarta forza del seeding, e Tomas Barrios Vera.

Darderi e Cerundolo scenderanno in campo oggi (giovedì 29 febbraio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court Jaime Fillol, con inizio fissato a partire dalle ore 18.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, inoltre, sarà possibile accedere anche ai campi da gioco secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Darderi e Cerundolo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.