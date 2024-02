Calendario quarti Champions League femminile 2024 volley: programma, orari e tv

Il calendario dei quarti di finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo il turno dedicato ai playoff, la massima competizione continentale per club prosegue con i quarti di finale da svolgersi con la formula delle gare di andata e di ritorno. Tornano in campo le tre squadre italiane, tutte vincitrici dei rispettivi gironi e dunque approdate direttamente ai quarti senza passare dagli spareggi. L’A. Carraro Imoco Conegliano incontra le fortissime turche del Vakifbank, la Vero Volley Milano se la vede con le polacche del Lodz e la Savino Del Bene Scandicci sfida l’Eczacibasi Istanbul, già incontrata nei gironi.

STREAMING E TV – Le partite dei quarti di finale saranno trasmesse in diretta streaming per gli abbonati sulle piattaforme Eurovolley.tv e DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Si preannuncia ancora una volta grande spettacolo: chi accederà alle semifinali? Di seguito, il programma completo dei quarti di finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 con date e orari italiani.

Calendario quarti Champions League femminile volley 2024

GARE DI ANDATA

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

17.30 Vakifbank Istanbul-A.Carraro Imoco Conegliano

18.00 LKS Commercecon Lodz-Allianz Vero Volley Milano

19.00 Allianz Stoccarda-Fenerbahce Opet Istanbul

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO

17.00 Eczacibasi Istanbul-Savino del Bene Scandicci

GARE DI RITORNO

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO

18.00 Fenerbahce Opet Istanbul-Allianz Stoccarda

20.00 Savino Del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul

GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO

18.30 A. Carraro Imoco Conegliano-Vakifbank Istanbul

20.00 Allianz Vero Volley Milano-LKS Commercecon Lodz