Civitanova-Ankara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League maschile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova-Halkbank Ankara, partita di ritorno dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, dopo la bella vittoria dell’andata, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per aggiudicarsi almeno due set e passare così il turno. La compagine turca va invece a caccia dell’impresa in trasferta, ma ha bisogno di vincere per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 28 febbraio all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Civitanova-Ankara della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Civitanova-Ankara della Cev Champions League maschile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.