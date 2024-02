Calendario quarti Champions League maschile 2024 volley: programma, orari e tv

Il calendario dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo il turno dedicato ai playoff, la massima competizione continentale per club prosegue con i quarti di finale da svolgersi con la formula delle gare di andata e di ritorno. Tornano in campo le tre squadre italiane, tutte vincitrici dei rispettivi gironi e dunque approdate direttamente ai quarti senza passare dagli spareggi. La Trentino Itas se la vede con i tedeschi del Berlino, la Cucine Lube Civitanova incontra l’Halkbank Ankara, mentre la Gas Sales Daiko Piacenza sfida i polacchi del Wegiel.

STREAMING E TV – Le partite dei quarti di finale saranno trasmesse in diretta streaming per gli abbonati sulle piattaforme Eurovolley.tv e DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Si preannuncia ancora una volta grande spettacolo: chi accederà alle semifinali? Di seguito, il programma completo dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 con date e orari italiani.

Calendario quarti Champions League maschile volley 2024

GARE DI ANDATA

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO

16.00 Halkbank Ankara-Cucine Lube Civitanova

19.30 Berlino Recycling Volleys-Trentino Itas

20.30 Gas Sales Daiko Piacenza-Jastrzebski Wegiel

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO

19.30 Guaguas Las Palmas-Ziraat Bank Ankara

GARE DI RITORNO

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO

18.00 Jastrzebski Wegiel-Gas Sales Daiko Piacenza

17.00 Ziraat Bank Ankara-Guaguas Las Palmas

20.30 Cucine Lube Civitanova-HalkBank Ankara

GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO

20.30 Trentino Itas-Berlino Recycling Volleys