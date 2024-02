Pisa-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Modena, match dell’Arena Garibaldi valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra nerazzurra vuole portare a casa i tre punti davanti ai suoi tifosi per allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi alla salvezza. I Canarini, dal loro canto, hanno intenzione di centrare un importante successo in trasferta per restare in orbita playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA