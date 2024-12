Tutto pronto per Chieri-Pinerolo, partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Giulio Bregoli, seste in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per aggiudicarsi la nona vittoria stagionale. Non bisogna però sottovalutare la formazione di coach Michele Marchiaro, al momento nona e a caccia di punti per rientrare in quella top-8 che vale la qualificazione alla Coppa Italia. Si preannuncia grande spettacolo in questo derby piemontese: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 8 dicembre al Palafenera di Chieri. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Wash4green Pinerolo della massima serie del campionato italiano.

STREAMING E TV – La partita Chieri-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.