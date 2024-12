Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Clodiense-Padova, match dello stadio Aldo e Dino Ballarin valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa arriva da soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite e ha assolutamente bisogno di tornare al successo, per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Clodiense-Padova, come seguire il match

La squadra biancoscudata, dal suo canto, sta disputando una grande stagione e dopo il pareggio dello scorso turno contro la Triestina, ha intenzione di riprendere la propria marcia per consolidare il primato in testa al girone A del campionato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

