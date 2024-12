Come vedere oggi in tv Verona-Empoli, partita valida per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. Sei sconfitte nelle ultime sette gare per la squadra di Zanetti, chiamata assolutamente a darsi una scossa per evitare di ritrovarsi nelle ultime posizioni della classifica. L’Empoli invece sta facendo faville su tutti i fronti e andrà a caccia di un successo per fare un altro passo verso l’obiettivo salvezza. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo canale satellitare Zona Dazn.