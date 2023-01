Berrettini-Murray in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Matteo Berrettini affronterà Andy Murray nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Non sarà di certo il Murray numero uno del ranking mondiale, oro olimpico e vincitore slam, ma affrontarlo all’esordio in un torneo di questo livello di certo non è il sorteggio che molti tennisti gradirebbero. Berrettini alla United Cup ha però dimostrato di essere arrivato in Australia con una buona condizione sia fisica che mentale, e negli ultimi anni sembra trovarsi piuttosto bene Down Under. Ci sono ben quattro precedenti tra i due tennisti, con Matteo che si è aggiudicato gli ultimi tre dopo aver perso il primo, risalente a Pechino 2019. L’azzurro si è infatti imposto al Queen’s nel 2021 e poi nel 2022 sui prati di Stoccarda e agli Us Open. Quindi, per il secondo slam consecutivo, avremo un Berrettini-Murray. Sperando anche nello stesso esito.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Berrettini e Murray scenderanno in campo martedì 17 gennaio. Non è stato ancora reso noto l’ordine di gioco della giornata dagli organizzatori. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.