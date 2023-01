Empoli, Zanetti: “Vittoria meritata. Dedico il successo ai nostri tifosi”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria. “Sono molto felice, abbiamo meritato la vittoria. Non voglio commentare le dichiarazioni della Sampdoria, l’arbitro ha preso una decisione e noi la rispettiamo. Mi godo il successo, ancora una volta abbiamo dimostrato quanto volevamo questo successo”. Il tecnico azzurro ha poi continuato: “Siamo entrati in campo con la giusta mentalità ma abbiamo commesso troppi errori. Ho visto tanta voglia di lasciare in campo tutto, e sono felice per la rete di Ebuehi che meritava questa soddisfazione personale. Dedico il successo ai nostri tifosi che non hanno smesso di cantare”.