Bellucci-Bonzi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Mattia Bellucci affronterà Benjamin Bonzi nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. L’unico azzurro proveniente dal tabellone di qualificazione vuole continuare a stupire in quello che sarà il suo esordio in main draw in un torneo di questo livello. Difficile anche descrivere l’ascesa del tennista classe ’01, che solo dodici mesi fa iniziava la sua cavalcata vincente nei tornei ITF, per poi passare ai successi challenger sul finire del 2022 e ora le prime esperienze nel circuito maggiore. Bellucci ha superato le quali senza cedere set, mostrando il solito tennis variegato che lo contraddistingue. Ora certamente le cose si fanno complicato, contro un avversario che è n°50 del ranking mondiale e che ha iniziato la sua stagione con una finale conquistata nell’Atp di Pune.

Bellucci e Bonzi scenderanno in campo martedì 17 gennaio. Non è stato ancora reso noto l’ordine di gioco della giornata dagli organizzatori. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.