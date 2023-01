Napoli-Cremonese domani in tv: data, orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Cremonese, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. La capolista del campionato di Serie A si getta nella mischia anche nella coppa nazionale e lo fa davanti al proprio pubblico. L’avversario sarà una Cremonese che si presenterà a Napoli con un nuovo allenatore, vale a dire Ballardini. Il tecnico ha sostituito Massimiliano Alvini e proverà, nonostante solo un paio di allenamenti, a ridare fiducia a tutto l’ambiente grigiorosso. La sfida è in programma martedì 17 gennaio alle 21:00 allo stadio Maradona di Napoli. Diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.