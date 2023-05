Basket, Serie A2 2022/2023: calendario, programma e tv gara-3 quarti di finale playoff

Il calendario, il programma e come vedere in tv gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Continua la rincorsa per un posto nel prossimo campionato di Serie A1. Le sedici squadre rimaste in gara ora sono attese dal cambio di campo, che potrebbe confermare l’andamento visto finora oppure ribaltarlo. Le partite verranno trasmesse diretta streaming su LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link.; è possibile attivare la tariffa “LNP Pass Postseason”, al costo di €19,99, con la piattaforma compatibile anche con i dispositivi mobili.

RISULTATI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

Programma gara-3 playoff Serie A2 2022/2023

TABELLONE ORO

Venerdì 19 maggio

Ore 20:30 – Umana Chiusi – Unieuro Forlì

Ore 20:30 – Fortitudo Flats Service Bologna – Tramec Cento

Ore 20:30 – Moncada Energy Agrigento – Vanoli Cremona

Sabato 20 maggio

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – Apu Old Wild West Udine

TABELLONE ARGENTO

Giovedì 18 maggio

Ore 20:30 – Assigeco UCC Piacenza – Giorgio Tesi Group Pistoia

Ore 20:45 – HDL Nardò – Acqua San Bernardo Cantù

Venerdì 19 maggio

Ore 20:30 – Urania Milano – Reale Mutua Torino

Ore 20:30 – RivieraBanca Basket Rimini – Gruppo Mascio Treviglio