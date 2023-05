Psg, Galtier: “Bernardo Silva? Giocatore interessante, ma è del City”

“Prima di tutto, è un giocatore del Manchester City. L’ho scoperto quando era al Monaco, portato da Luis Campos, è evidentemente un giocatore interessante ma, come ho detto, è del City”. Lo ha detto Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint Germain, a proposito del futuro del centrocampista portoghese, uno dei nomi accostati al club parigino per il dopo-Messi. “Siamo focalizzati sulle ultime tre partite di campionato, a partire dalla prossima contro l’Auxerre – ha aggiunto – Per quanto riguarda la rosa e quello che c’è da migliorare, Campos e il presidente faranno un grande lavoro ma in questo momento io sono concentrato solo sull’Auxerre e le due gare successive”.