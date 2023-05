Basket, Serie A2 2022/2023: tutti i risultati dei playoff

Stanno per cominciare i playoff della Serie A2 2022/2023 di basket, ed ecco quindi tutti i risultati delle partite che porteranno due squadre a conquistare la promozione in A. Sono sedici le squadre ancora in gioco, divise nel Tabellone Oro e nel Tabellone Argento: due di loro, una per tabellone, coronerà il sogno di fare il salto di categoria: sarà un percorso affascinante e ricco di emozioni: ecco quindi tutti i risultati, dai quarti alle finali.

TABELLONE ORO

GARA-1

Sabato 13 maggio

Ore 20:30 – Vanoli Cremona – Moncada Energy Agrigento

Domenica 14 maggio

Ore 18:00 – Tramec Cento – Fortitudo Flats Service Bologna

Ore 19:00 – Unieuro Forlì – Umana Chiusi

Lunedì 15 maggio

Ore 20:00 – Apu Old Wild West Udine – UEB Gesteco Cividale

TABELLONE ARGENTO

GARA-1

Sabato 13 maggio

Ore 20:30 – Gruppo Mascio Treviglio – RivieraBanca Basket Rimini

Ore 20:30 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Assigeco UCC Piacenza

Ore 20:30 – Acqua San Bernardo Cantù – HDL Nardò

Lunedì 15 maggio

Ore 20:30 – Reale Mutua Torino – Urania Milano